Probabili formazioni 20^ giornata: Juve, riecco Ronaldo. Milan, confermati Leao-Ibrahimovic. Inter, Barella dal 1′ (Di sabato 18 gennaio 2020) Probabili formazioni 20 giornata- Tutto pronto per la 20^ giornata di Serie A. Via il sipario con la prima sfida del 20° turno tra Lazio-Sampdoria, con biancocelesti chiamati a confermare l’ottimo stato di forma. Blucerchiati a caccia di punti salvezza. Particolare attenzione anche alla sfida di domenica sera tra Parma-Juventus, con Sarri alle prese con … L'articolo Probabili formazioni 20^ giornata: Juve, riecco Ronaldo. Milan, confermati Leao-Ibrahimovic. Inter, Barella dal 1′ proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

