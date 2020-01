Paola Barale contro Alfonso Signorini: invito alla coerenza (Di domenica 19 gennaio 2020) Paola Barale ha colto l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa che si portava dietro da qualche anno, approfittando del caso mediatico che ha coinvolto Salvo Veneziano. Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, a detta della showgirl, sarebbe “colpevole” di aver pubblicato in passato delle foto di nudo non autorizzate esclusivamente per vendere copie in più del suo settimanale, violando quinti l’intimità dei soggetti. La Barale ha aspettato qualche giorno prima di fare una lunga riflessione che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dalle sue parole quello che si evince è un forte dubbio su cosa si intenda per rispetto per le donne. Paola Barale sottolinea poi che il suo non è un processo contro nessuno, ma bensì è uno stimolo a riflettere. Ecco le parole dell’ex conduttrice di Buona ... Leggi la notizia su trendit

ducati78 : sostituite signorini con Paola barale #gfvip - IsaeChia : ‘#GfVip4’, l’affondo di #PaolaBarale contro #AlfonsoSignorini! - raffaele2581942 : Paola Barale contro Signorini dopo il GF Vip: l’attacco su Instagram – DiLei https:// AVETE DIMENTICATO LE PAROLE D… -