Milano, il sindaco Sala: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto” (Di sabato 18 gennaio 2020) La sigaretta mentre si aspetta il bus presto potrebbe diventare solo un ricordo per il milanesi. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato una stretta sul fumo: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto“. Misura che sarà introdotta gradualmente: “Subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà”. Durante un incontro con i cittadini nel quartiere Isola ha spiegato che questo provvedimento è inserito all’interno del Regolamento Aria-Clima, che sarà discusso prossimamente dal Consiglio comunale e che spera sia approvato entro marzo. “Questa è la visione della Giunta – ha detto – ogni proposta dovrà passare dal Consiglio comunale”. Sala ha poi precisato che il possibile stop al fumo potrebbe essere introdotto “attraverso un’ordinanza, se viene approvato il regolamento che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

