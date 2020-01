Meteo: torna la neve sull’Appennino umbro, pioggia su gran parte della regione (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo un lungo periodo di alta pressione e assenza di precipitazioni, sull’Umbria è tornata la pioggia e in Appennino la neve. Castelluccio di Norcia si è svegliata leggermente imbiancata e nuove deboli nevicate sono attese ancora per la giornata di domenica 19 gennaio, a partire dai 700-800 metri di quota, secondo il Centro funzionale della Protezione civile regionale. La neve è prevista su tutto l’arco appenninico umbro-marchigiano. Altrove il cielo si presenterà generalmente nuvoloso. Tendenza che viene confermata anche per la giornata di lunedì. Temperature in rialzo.L'articolo Meteo: torna la neve sull’Appennino umbro, pioggia su gran parte della regione Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

