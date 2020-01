Il macabro RPG World of Horror ispirato alle opere di Junji Itō arriverà il mese prossimo su Steam (Di sabato 18 gennaio 2020) Gli amanti dell'Horror saranno lieti di sapere che presto, su PC Steam, saranno in grado di giocare a qualcosa di diverso, rispetto ai classici survival Horror e jumpscare in prima persona.Dal prossimo 20 febbraio, infatti, la piattaforma Valve accoglierà in Accesso Anticipato il particolare World of Horror, un'avventura Horror RPG realizzata con un dettagliatissimo stile retro in bianco e nero. Il gioco è ambientato in una piccola cittadina giapponese, dove strani e macabri eventi, nonché creature ultraterrene, stanno minando la sanità mentale dei suoi abitanti. Il giocatore dovrà esplorare questi luoghi, impersonando vari personaggi, e cercare di resistere alle varie mostruosità che gli si pareranno davanti, sia con la risoluzione di enigmi, sia tramite combattimenti a turni...il tutto cercando di mantenere alta la propria lucidità.Qui di seguito è disponibile anche un trailer e, come ... Leggi la notizia su eurogamer

