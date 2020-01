GF Vip | Fabio Testi choc su Salvo Veneziano: “E’ un maniaco sessuale” (Di sabato 18 gennaio 2020) GF Vip | Fabio Testi ha etichettato Salvo Veneziano come un maniaco sessuale. La reazione dell’ex concorrente, recentemente squalificato, non è tardata ad arrivare e promette grosse rivelazioni Fabio Testi nelle scorse ore si è lasciato andare ad una forte considerazione su Salvo Veneziano, squalificato dal GF Vip. L’attore ha definito il suo collega un … L'articolo GF Vip Fabio Testi choc su Salvo Veneziano: “E’ un maniaco sessuale” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

Nacino6 : @84Tex - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: Con un tono leggero ma non per questo superficiale e con il sorriso tra le labbra, con @jonathankash oggi parliamo di u… - LuisaTolardo : 'Solo Fabio Testi conosco': Vittorio Cecchi Gori che mette in dubbio lo status di vip dei concorrenti. #gfvip2020 #gfvip4 #gfvip -