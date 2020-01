Gazzetta: l’Everton di Ancelotti vuole Emre Can. Ma è un ex Liverpool (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti vuole Emre Can all’Everton. Già ai tempi in cui era sulla panchina del Napoli, il tecnico di Reggiolo lo aveva chiesto a De Laurentiis. Adesso ci riprova nel suo nuovo club, data la stima che nutre verso il calciatore della Juventus. Scrive la rosea: “Carlo Ancelotti insiste: vuole Emre Can all’Everton e la trattativa sta prendendo corpo, con evidente soddisfazione del capo dell’area tecnìca, Fabio Paratici, che annusa una significativa plusvalenza. L’offerta dei Toffees si prospetta irrinunciabile”. Il centrocampista tedesco ne sarebbe felice, visto che è ai margini del progetto bianconero e ha perso anche la possibilità di giocare in Champions. La Gazzetta continua scrivendo che “prendono consistenza gli indizi che arrivano dall’Inghilterra, nonostante il club bianconero non confermi l’esistenza di ... Leggi la notizia su ilnapolista

