Conferenza stampa Gotti: «Milan ottima squadra, serve continuità» (Di sabato 18 gennaio 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato alla vigilia del match di domani alle 12.30 contro il Milan a San Siro Luca Gotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, in programma domani alle 12.30 a San Siro. Queste le parole del tecnico dei friulani. RISCATTO – «Non credo ci sia bisogno di un riscatto per l’atteggiamento, perché non è stato cattivo. Il risultato è stato pesante, devo dire che l’Udinese non è l’unica squadra che perde allo Stadium, a Torino». Milan – «Ho visto la partita con il Cagliari, è stata una buona partita. Poi hanno messo insieme una bella prestazione casalinga con la SPAL, magari troverà feeling con San Siro. Il Milan ha ottimi giocatori, io ho visto parecchie partite loro, è una classifica un po’ bugiarda. Succede, perché la maglia è pesante, perché in quello stadio in certi momenti ... Leggi la notizia su calcionews24

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #GenoaRoma - juventusfc : Fra pochi istanti Mister #Sarri presenta #JuveParma ?? Seguite la conferenza stampa LIVE su @JuventusTV #ForzaJuve -