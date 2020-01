Chris Hemsworth protagonista della serie Limitless di Nat Geo (Di sabato 18 gennaio 2020) Chris Hemsworth sarà protagonista della serie Limitless, un documentario sulla longevità in onda su Nat Geo prodotto da Darren Aronofsky. Tolti i panni di Thor dopo Avengers: Endgame, Chris Hemsworth parteciperà alla serie documentario Limitless, un nuovo show in onda su Nat Geo che racconterà le vite di supereroi della vita vera, dai produttori di One Strange Rock, documentario del 2018. La serie avrà lo scopo di sondare come le persone potrebbero vivere una vita più sana, combattere l'invecchiamento o affrontare sfide straordinarie. Chris Hemsworth sarà il portavoce di questa ricerca, come annunciato dallo stesso attore tramite un annuncio video durante il tour stampa della Television Critics Association venerdì e dall'autore tv Damian Hollbrook: "@ChrisHemsworth ha collaborato con @NatGeoChannel per ... Leggi la notizia su movieplayer

