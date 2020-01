Un pranzo romano accelera il patto politico tra i renziani e Calenda (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma. La battuta è talmente infelice che i deputati di Italia viva la pronunciavano a mezza voce, quasi imbarazzati: “Sarà un pranzo che produrrà baccano”. Il pranzo, nella fattispecie, era quello che aveva visto seduti allo stesso tavolo, poche ore prima, Carlo Calenda ed Ettore Rosato. Che mercole Leggi la notizia su ilfoglio

elisabettafaval : #3FattiDiOggi tra poco vado a fare ortopanoramica - la nuova borraccia d’ordinanza che ci hanno distribuito in uff… - WineNewsIt : A #pranzo il #Cesanese di #Olevano Superiore Giacobbe 2017 di #AlbertoGiacobbe #ViniGiacobbe: rubino non troppo con… - GiugnoGiorgia : @Iperborea_ Unict giurisprudenza . Primo esame del primo anno , diritto romano .ho studiato per 4 mesi e conoscevo… -