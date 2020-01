Smog, inquinamento record nei Balcani: i cittadini protestano (Di venerdì 17 gennaio 2020) E’ Sarajevo la città più inquinata al mondo – seguita da Oulan-Bator e Dacca – secondo la classifica settimanale stilata dall’app Air Visual che assegna a Belgrado l’ottavo posto. Durante il rigido inverno le capitali e grandi città della regione dei Balcani sono letteralmente avvolte da fitte nebbie tossiche che fanno registrare alti tassi di polluzione atmosferica. Uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) ha riscontrato che in 19 città dei Balcani occidentali, la polluzione atmosferica è responsabile fino al 20% dei decessi prematuri. In causa centrali a lignite, particolarmente inquinante, industrie, parco automobilistico vetusto e mancanza di trasporti pubblici. In inverno a peggiorare la situazione è l’utilizzo diffuso di legno e di carbone per riscaldarsi, e in alcuni casi di copertoni e rifiuti plastici ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

