Siffredi e Max Felicitas litigano e si insultano in diretta | Rocco fa una proposta choc

La scorsa settimana Rocco Siffredi ha fatto un mezzo outing a Max Felicitas dicendo che riesce a "recitare bene" solo in scene dove ci sono molti uomini. Il ragazzo ha risposto al collega attraverso delle stories: "C'è un anziano attore italiano che vive all'estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social. Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattutto io sono Max Felicitas e non sono l'erede di nessuno; tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini". Cruciani durante il suo programma La Zanzara ha pensato di far scontrare in diretta i due attori di film per adulti. Ovviamente dopo 5 secondi è scoppiato il putiferio. Tra un insulto e l'altro, Rocco ha fatto una proposta choc al collega: per dimostrare che a 55 anni "lavora" ancora ...

MaxFelicitas : RT @itsdede: Rocco Siffredi per attaccare Max Felicitas gli dà del gay. Mi erano già parsi altri commenti omofobi. Sarà vero che è omofobo? - follettin89 : RT @itsdede: Rocco Siffredi per attaccare Max Felicitas gli dà del gay. Mi erano già parsi altri commenti omofobi. Sarà vero che è omofobo? - itsdede : Rocco Siffredi per attaccare Max Felicitas gli dà del gay. Mi erano già parsi altri commenti omofobi. Sarà vero che è omofobo? -