Piano di Zona S2, 32 tirocini formativi nell’ambito del Reddito di Inclusione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de Tirreni (Sa) – L’Ambito Territoriale S2 – Capofila Cava de’ Tirreni informa che sono attualmente in corso 32 tirocini formativi individuati tra i destinatari della misura Reddito di Inclusione, due sono già terminati, 7 utenti hanno rifiutato e 9 sono in fase di attivazione. Le aziende presso le quali sono in corso di svolgimento i tirocini sono state individuate in base al Catalogo di offerte di Proposte di inserimento lavorativo, pubblicato dal Piano di Zona S2. Le aziende coinvolte dal progetto, dove sono stati inseriti i tirocinanti, apppartengono a vari settori: bricolage, commercio, cooperative sociali, Metellia Servizi, aziende conserviere, opera pia, ristorazione. Sono inoltre impegnati presso alcuni settori del comune quali biblioteca, campo sportivo, cimitero, servizi sociali, ufficio notifiche, servizio di uscierato, verde ... Leggi la notizia su anteprima24

