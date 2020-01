Napoli-Inter: lotta sul mercato per Kumbulla e Amrabat (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Napoli non molla Amrabat e Kumbulla Se ormai l’arrivo di Rrahamani è stato quasi... L'articolo Napoli-Inter: lotta sul mercato per Kumbulla e Amrabat proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

FabrizioRomano : L’Inter è in contatto con la Roma per una possibile operazione: idea di scambio, Politano per Spinazzola. Lavori in… - FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - MarcoBovicelli : #Inter, il #ManchesterUnited apre alla cessione di #Young a gennaio: club al lavoro sull’indennizzo. Tentativi di… -