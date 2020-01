Linea 1, arriva la ripresa del servizio: info e orari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – A partire da domani, sabato 18 Gennaio, la circolazione dei treni della metro Linea 1 torna attiva sulla tratta Colli Aminei – Garibaldi. A renderlo noto è la stessa Anm tramite i propri canali social. Dopo lo spiacevole incidente che ha coinvolto due convogli delle tratta metropolitana napoletana torna quasi del tutto attiva la metro Linea 1 di Napoli info e orari: Domani corse fino alle 2 del mattino, ultime corse da Colli Aminei ore 01:10 – da Garibaldi ore 01:32. orario esercizio da domenica al venerdì: ultime corse da Colli Aminei ore 22:36 e da Garibaldi ore 23:02. L'articolo Linea 1, arriva la ripresa del servizio: info e orari proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

