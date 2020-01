L’appartamento va a fuoco, anziano disabile muore carbonizzato: la moglie e il figlio erano al bar (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tragedia ieri sera a Porpetto in provincia di Udine dove in un violento incendio è morto un 86enne. Le fiamme divampate nell’abitazione probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta acceso. I primi a dare l’allarme sono stati i familiari dell’anziano, che si trovavano al bar sottostante L’appartamento. Potrebbe essere stata una sigaretta a provocare l’incendio scoppiato ieri sera al primo piano di uno stabile nel centro di Porpetto (Udine), a pochi passi dal municipio, e costato la vita a un uomo di 86 anni, morto carbonizzato tra le fiamme. I primi a dare l’allarme intorno alle 20 sono stati alcuni avventori del bar Centro di via Roma, situato sotto l’abitazione andata a fuoco, che si sono accorti del fumo che scendeva dalle scale e subito anche delle grida dell’uomo che chiedeva aiuto, dal piano superiore. “Abbiamo visto uscire tantissimo fumo dalle finestre al primo piano, – ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

