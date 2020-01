Jared Leto: "Morbius non è il supereroe di vostro nonno!" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Jared Leto parla del suo personaggio, Michael Morbius, specificando che non si tratta di un supereroe da nonni, ma di una figura assai complessa. Il premio Oscar Jaret Leto torna a parlare di Morbius, villain che incarna nell'omonimo cinecomic, e si sofferma sulla moralità del personaggio specificando, però, che non si tratta di un supereroe da nonno. Da quanto anticipato, Morbius sarà un film ambiguo dal punto di vista morale, con un eroe che diviene anche villain per una serie di conseguenze alle sue azioni. Come spiega la star del film: "Dentro Morbius, c'è una persona che possiede un codice morale. E' una brava persona. Alla fine si tratta della solita lotta tra bene e male. . Vedremo chi avrà la meglio. Questo è ... Leggi la notizia su movieplayer

