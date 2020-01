Fallimento Olicar, Asl Roma 5: obiettivo sicurezza impianti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – “Appreso quanto pubblicato da alcune testate giornalistiche in merito al Fallimento della Olicar spa, il Direttore Generale della ASL Roma 5 precisa che e’ intervenuto personalmente sulla vicenda gia’ pochi giorni dopo l’assunzione del ruolo avvenuta a fine novembre scorso gia’ nei primi giorni di dicembre disponendo la risoluzione del contratto con la ditta Olicar spa che, alla luce delle continue inadempienze, era stata gia’ piu’ volte inutilmente diffidata dai responsabili tecnici dell’appalto.” “Nelle more della risoluzione contrattuale e’ purtroppo avvenuta la sentenza del Fallimento della ditta che non fa che confermare lo stato di assoluta decozione dell’azienda medesima. Oggi la cura dello scrivente e’ rivolta in primo luogo ad assicurare la messa in sicurezza degli impianti aziendali ... Leggi la notizia su romadailynews

