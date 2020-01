Dirigente RAI sta con Amadeus dopo le accuse su Sanremo: “Scegliamo le donne bone”. Nuova bufala (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sta girando oggi 17 gennaio un nuovo video riguardante il caso di Amadeus, in seguito alle sue dichiarazioni sulle donne che saranno presenti durante la prossima edizione del Festival di Sanremo 2020. dopo il post di pochi giorni fa in merito al famoso virgolettato, a proposito delle mogli che sono brave a capire quando stare un passo indietro, l’argomento torna attuale questo venerdì, alla luce di un filmato apparentemente incentrato su un Dirigente RAI. Il falso Dirigente RAI sulle parole di Amadeus prima del Festival di Sanremo Provando ad esaminare più da vicino il post in questione, emerge che in realtà le dichiarazioni su Amadeus dopo le polemiche dei giorni scorsi in realtà non giungano dal Dirigente RAI. Il personaggio che ha pubblicato il filmato, infatti, non è altro che un troll. Di volta in volta si finge un personaggio differente, seguendo i trend del momento e ... Leggi la notizia su bufale

