Chi è Pippo Callipo, il candidato del Pd in Calabria (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dalla presidenza di Confindustria Calabria alla candidatura per governatore: ecco chi è Pippo Callipo, il ‘re del tonno’. CATANZARO – Per la conferma in Regione in Calabria il Pd ha puntato su Pippo Callipo. E’ l’imprenditore il candidato per le elezioni in programma il prossimo 26 gennaio. Una ‘scommessa’ non facile da vincere ma il Nazareno ha preferito distaccarsi dalla vecchia amministrazione che vedeva come leader Mario Oliverio. Andiamo a conoscere una delle figure italiane più conosciute in tutto il mondo. Chi è Pippo Callipo, la biografia del politico calabrese Nato il 22 giugno 1946 (Cancro) a Pizzo, provincia di Vibo Valentia, Filippo ‘Pippo’ Callipo dopo gli studi ha iniziato a dedicarsi all’azienda di famiglia nata nel 1913. Una lunga esperienza da imprenditore che ha permesso di esportare il proprio ... Leggi la notizia su newsmondo

