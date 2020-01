Caso Gregoretti, si vota il 20 gennaio. E ora la maggioranza teme per le regionali… (Di venerdì 17 gennaio 2020) Caso Gregoretti, non slitta la data del voto si Salvini. La Giunta si esprimerà prima delle elezioni regionali. E il Pd rischia la disfatta. Non slitta la data del voto della Giunta su Matteo Salvini per il Caso della nave Gregoretti. Nonostante gli sforzi e le richieste della maggioranza, che si è affidata anche alla Casellati, la votazione avrà luogo il prossimo 20 gennaio. Caso Gregoretti, non slitta il voto della Giunta su Matteo Salvini Si tratta di una vittoria annunciata del Centrodestra che costringe così la maggioranza ad uscire allo scoperto prima delle elezioni regionali. Pd, Iv e Movimento 5 Stelle avevano chiesto il rinvio del voto per dilatare i tempi. Il rischio, ben chiaro al governo, è che votare per l’autorizzazione a procedere possa trasformare il leader della Lega in un martire politico. Questo potrebbe dare all’ex ministro degli Interni un ... Leggi la notizia su newsmondo

