Australian Open 2020, analisi sorteggio degli italiani. Jannik Sinner vuole Shapovalov, il cammino di Berrettini e Fognini irto di insidie (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il sorteggio degli Australian Open 2020 non ha aiutato molto i tennisti italiani. Il cammino di Matteo Berrettini e Fabio Fognini è ricco di insidie già dai primi turni e per quasi tutti gli altri azzurri già il primo turno potrebbe essere fatale. Un esordio sulla carta abbordabile, invece, quello di Jannik Sinner, ma già dal secondo turno per l’altoatesino ci potrebbero essere sfide dal grande fascino. Matteo Berrettini è l’ottava testa di serie del torneo e la principale carta che l’Italia si gioca in quel di Melbourne. Il romano si presenta al primo Slam dell’anno con una sola partita all’attivo, tra l’altro pure d’esibizione. Una decisione presa insieme al suo staff per recuperare al meglio dalle grandi fatiche della passata stagione. Il sorteggio lo porterà ad esordire con la wild card Australiana Andrew Harris, ma già dal secondo turno ... Leggi la notizia su oasport

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - OA_Sport : Australian Open 2020, analisi sorteggio degli italiani. Jannik Sinner vuole Shapovalov, il cammino di Berrettini e… -