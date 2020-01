A Londra arrivano i pannelli con piante vive che assorbono l’inquinamento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Installati i “City Trees” nella metropoli londinese. assorbono l’inquinamento come 275 alberi La city londinese continua la sua lotta ambientalista contro l’inquinamento, che inizia a dare i suoi risultati. L’ultima novità in tema di eco sostenibilità si chiama “City Trees”, letteralmente alberi cittadini contro l’inquinamento. Come funzionano i filtri biotecnologici “City Trees” L’idea era … L'articolo A Londra arrivano i pannelli con piante vive che assorbono l’inquinamento NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Fri20830160 : @Kuronaru95 Kulu 19 anni Eriksen parabola discendente fischiato a Londra 28 anni in scadenza a giugno. Ma lo so,… - MattiaGallo17 : RT @BandieraInter: ?? L’entourage di #Eriksen a Londra, c’è anche #Ausilio: contatti nella capitale londinese per il danese secondo le indis… - GiuliaOrsini7 : RT @BandieraInter: ?? L’entourage di #Eriksen a Londra, c’è anche #Ausilio: contatti nella capitale londinese per il danese secondo le indis… -