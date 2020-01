Usa questo codice per confermare che i messaggi e le chiamate WhatsApp siano crittografati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ci segnalano i nostri contatti una serie di screenshot prese dai loro messaggi WhatsApp. Asseritamente, per controllare che i messaggi e le chiamate WhatsApp siano crittografati. Non c’è niente di strano in questo: come vedremo è una funzione di WhatsApp. Quello che è strano è che di fatto ci mandiate copie del messaggio di verifica in chiaro, quando un’elementare prudenza usata dai portali che parlano della funzione comprende almeno cancellare parti del QR Code. Usa questo codice per confermare che i messaggi e le chiamate WhatsApp siano crittografati La funzione per messaggi e chiamate crittografati su WhatsApp La funzione in questione esiste quantomeno dal 2016, ancorché sia tornata alla ribalta in questi giorni Il QR Code che avete visto serve per confermare che i messaggi e le chiamate WhatsApp siano crittografati, in quanto ogni comunicazione su WhatsApp viene ormai ... Leggi la notizia su bufale

Pa Usa di due minuti : leggi questo per salvarti dall’infarto! : Una doverosa premessa prima di leggere questo articolo è di obbligo: abbiamo un archivio pieno di bufale, bufalette e “consigli della serva” che promettono come salvarsi dall’infarto. E nessuno di questi consigli è efficace: l’unica cosa da fare, l’unica cosa che salva delle vite è chiamare il medico, immediatamente. È preferibile chiamare un’ambulanza per un falso allarme che fidarsi dei consigli medici di ...

Toro - Verdi chiede sc Usa : «Fiero di questo gruppo» – FOTO : Simone Verdi è tornato sul diverbio avuto ieri pomeriggio con Mazzarri al momento del cambio. Le parole dell’attaccante granata Simone Verdi ha chiesto scusa per il diverbio avuto con Walter Mazzarri per il cambio voluto dal tecnico granata durante Toro -Bologna. L’attaccante del Toro aveva palesato il suo malumore per la sostituzione, scatenando la reazione funesta di Mazzarri nel post partita. Queste le parole di Verdi su ...

Maria Giovanna Maglie contro Papa Francesco : "Questo non si fa" - la pesante acc Usa : cosa ha fatto nel liceo : Maria Giovanna Maglie sempre più dura contro Papa Francesco . L'attacco su Twitter questa volta fa riferimento alla visita di Bergoglio a una scuola superiore di Roma: "Dire a un ragazzo a una ragazza tu sei ebreo, tu musulmana, vieni e convertiti, non si può! Papa Francesco con gli studenti del lice

Usa te la Modalità notte prima di dormire? Tutto inutile - secondo questo studio : secondo uno studio dell'Università di Manchester, il passaggio dalla luce fredda a quella "gialla" della Modalità notte non ha l'effetto benefico sperato L'articolo Usate la Modalità notte prima di dormire? Tutto inutile , secondo questo studio proviene da Tutto Android.

S Usa nna Biondo la Moglie Rosario Fiorello - “se oggi sono questo devo ringraziare lei” : La Moglie di Fiorello , Susanna Biondo raccontata anche dalle parole del noto showman italiano a Verissimo. La donna da oltre 20 anni è legata a Rosario Fiorello , ma molti però ancora non la conoscono. Si tratta di Susanna Biondo , la donna che è voluta sempre restare nell’ombra, a differenza di suo marito. Ospite a Verissimo […] L'articolo Susanna Biondo la Moglie Rosario Fiorello , “se oggi sono questo devo ringraziare ...

Justin Timberlake si sc Usa con la sua famiglia : «Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio » : Justin Timberlake , cantante e attore di fama mondiale, è anche da tempo un esempio del marito e il padre perfetto. La sua storia di amore con l’attrice Jessica Biel ha scaldato il cuore di tantissimi fan. Purtroppo, come ben sappiamo, nessuno è perfetto. In questi giorni il cantante è stato al centro dei gossip per un presunto tradimento. Justin è stato fotografato in un bar mentre teneva per mano l’attrice Alicia Wainwright. I due, ...

“Chi ti paga?!” Perché i biodinamici sbagliano a Usa re questo argomento : Un’indignata Sara Cunial, senatrice eletta con il M5s, avendo ricevuto dalla Bayer la notizia di un convegno organizzato dall’Istituto Bruno Leoni sulla pseudoscienza con l’intervento tra gli altri di Roberto Defez e di Roberto Burioni, prende la palla al balzo per attaccare in una volta sola i due

Violenza donne : Questo non è amore a Rag Usa : Ragusa , “ Questo non è amore …”campagna permanente della polizia di stato di sensibilizzazione contro la Violenza sulle donne .

Maltempo - Di Maio in Sicilia : “Chiedo sc Usa ai sindaci. Aiuti a Venezia e non a questo territorio” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio , dopo aver lasciato Castelvetrano, ha incontrato un gruppo di pescatori di Marina di Selinunte (Trapani) che hanno subito gravi danni dopo le recenti mareggiate. I pescatori chiedono al ministro la sistemazione del porto. “Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia ? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal ...

“Questo clima è un crematorio”. Gli ecologisti che Usa no la Shoah : Roma. Il più puro, il più idealista, il più indomito dei salvatori del pianeta, il fondatore di “Extinction Rebellion” Roger Hallam, arrestato pochi mesi fa per aver tentato di far volare un drone sull’aeroporto di Heathrow per fermare il traffico aereo, è finito nei guai. In un’intervista al settim

Caso Cucchi - Salvini non si sc Usa : “Questo testimonia che la droga fa male” : Il leader della Lega, Matteo Salvini , non si scusa con la famiglia Cucchi dopo le sue affermazioni sul Caso della morte di Stefano Cucchi e dopo la sentenza che ha condannato due carabinieri per omicidio preterintenzionale. Salvini afferma anche: "Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque".Continua a leggere

RagUsa - visita di cortesia del neo questore Agnello al commissario Piazza : visita di cortesia del neo questore Giusy Agnello al commissario Piazza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

danieleviotti : Cosa sono le città di carne e le città di pietra? Cosa sono le linee di crescenza? Cosa succede a Casal Bruciato? S… - francescoseghez : USA, numero di occupati donne ha superato quello degli uomini. Tante le ragioni che aprono moltissime riflessioni s… - RaffaeleFitto : Vicinanza ai 400 soldati #italiani che in questo momento sono nella base di #Erbil in #Iraq Sono salvi perché quand… -