Scambio Spinazzola Politano, affare sbloccato: le ultime (Di giovedì 16 gennaio 2020) Svolta nell’affare che potrebbe portare Spinazzola all’Inter e Matteo Politano alla Roma: ecco le ultime sulla trattativa Come riporta Gianluca Di Marzio l’affare tra Inter e Roma per portare Spinazzola a Milano e Politano nella Capitale è ormai sbloccato. Sensazioni positive da ambo le parti, si stanno limando gli ultimi dettagli. Salvo imprevisti l’affare dovrebbe chiudersi su un prestito con obbligo di riscatto per i due giocatori legato a presenze (15 o 16). Ma c’è di più, le stesse presenze dovranno essere di almeno 45 o 90 minuti. I due club sono in continuo contatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

