Marco Masini, nuovo album in uscita a febbraio. Ecco i pezzi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Marco Masini, nuovo album in uscita a febbraio. Ecco i pezzi Trent’anni di carriera: un traguardo importante, che pochi possono vantare. Uno di questi è Marco Masini, cantautore fiorentino che nel 1990 faceva il suo esordio con un album che portava il suo nome. Da allora la sua carriera non ha conosciuto flessioni e le sue canzoni sono entrate nella storia della musica leggera del nostro Paese. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Marco Masini: al Festival con Il Confronto L’inizio del 2020 vedrà Marco Masini protagonista: sarà impegnato al Teatro Ariston di Sanremo per il 70° Festival della Canzone Italiana e, dal 7 febbraio, con l’uscita di Masini +1 30th Anniversary, album che celebra appunto il trentesimo compleanno della sua carriera. Il cantautore toscano prenderà parte al Festival, in programma dal 4 all’8 febbraio portando ... Leggi la notizia su termometropolitico

marcomasini64 : Credo che #Principessa rappresenti le storie più difficili da raccontare, quelle dove c’è una vittima di un’ingiust… - InHd21 : Marco Masini - Tu non esisti (Official Video) - silviawoot : Sempre nel 2004 ci fu un'idea che venne poi accantonata negli anni successivi per essere ripresa solo nel 2011: la… -