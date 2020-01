San Prisco, smaltimento illecito di rifiuti: sequestrati due terreni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) San Prisco: sequestrati due terreni agricoli di circa 10.000 mq. I proprietari sono ritenuti responsabili di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Stamattina, i Carabinieri Forestali di Caserta hanno sequestrato due appezzamenti di terreni agricoli di circa 10.000 mq, siti nel comune di San Prisco, in Via Santa Croce, in prossimità della Variante ANAS “Capua-Maddaloni” dei seguenti proprietari, A.I. di Casaluce (CE) e C.S. di Napoli. Gli indagati, in concorso tra loro, sono stati ritenuti responsabili per il delitto di inquinamento ambientale e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Le indagini iniziavano in data 14/09/2019 allorquando i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Caserta procedevano a sottoporre a sequestro i rifiuti combusti durante un incendio che stava interessando la porzione ... Leggi la notizia su 2anews

