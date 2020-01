Roma, istituto divide i bambini per classe sociale. Azzolina: “Scuola deve includere” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta sul caso dell'istituto comprensivo Via Trionfale che nella presentazione della scuola elementare sul suo sito web sottolinea il censo, la classe sociale e la nazionalità degli alunni iscritti nei diversi plessi. "La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione". Leggi la notizia su roma.fanpage

