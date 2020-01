Rocca: totale fallimento Piano Rom da Raggi e 5S (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “Quanto sta emergendo in queste ore certifica il totale fallimento del Piano Rom del M5S capitolino, un fallimento che avevamo annunciato sin dal giorno della presentazione”. “Con arroganza e non poche polemiche il M5S boccio’ la nostra delibera di iniziativa popolare per la chiusura dei campi rom, la motivazione fu ‘abbiamo il nostro Piano’, perfetto, ora i romani sanno che quel Piano non solo e’ fallito ma e’ irrealizzabile. Prevedevano buoni casa, mental coach, inserimenti lavorativi e l’obbligo dei genitori rom di mandare i figli scuola”. “Nulla di tutto cio’ e’ accaduto anzi, i bambini rom che vanno a scuola sono diminuiti del 56% in 2 anni. Nel frattempo in citta’ oltre ai campi regolari e tollerati, sono sorte circa 300 baraccopoli e per la rimozione di alcune di queste sono stati ... Leggi la notizia su romadailynews

