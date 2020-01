Milano, crollano furti in casa e rapine, ma preoccupa la droga: “Aumentano le denunce per spaccio” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A Milano calano ancora i reati, con un crollo delle denunce per furti in casa, rapine e altri delitti predatori. A preoccupare è però la droga: dal 2014 in città le denunce legate a spaccio e consumo di stupefacenti sono il 68,5 per cento in più. "Un aumento enorme rispetto a cinque anni fa", ha detto il prefetto, Renato Saccone. Dati che vanno letti anche in positivo, ha spiegato il questore Sergio Bracco, perché "vuol dire che ci sono stati più interventi nei confronti degli spacciatori, più operazioni e arresti". Leggi la notizia su fanpage

