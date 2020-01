Matteo Renzi: «Craxi un gigante rispetto ai politici di oggi. Ha avuto più coraggio di altri!» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ospite a L’aria che tira su La7 Matteo Renzi ha speso qualche parola su Bettino Craxi, presidente del Consiglio dei ministri dal 4 agosto 1983 al 17 aprile 1987, morto ad Hammamet il 19 gennaio 2000. Il leader di Italia Viva ha elogiato il Segretario del Partito Socialista Italiano: «Craxi è una grandissima figura di questo Paese, un gigante rispetto ai politici di oggi, anche se non provengo da quella cultura politica. E riconosco anche che lui ha avuto più coraggio di tanti altri. Io non la penso come i populisti, perché sono abituati a dare giudizi in bianco e nero!». Matteo Renzi: «Craxi un gigante rispetto ai politici di oggi. Ha avuto più coraggio di tanti altri!» Matteo Renzi ha proseguito: «Non possiamo ignorare che la giustizia italiana ha condannato Craxi con sentenza passata in giudicato. Ma onestà intellettuale vuole che si dica che Craxi è stato condannato col ... Leggi la notizia su urbanpost

