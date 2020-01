Mafia: ordinanza Messina, ‘pronta a dialogare con Ue, occupa spazi per ritardi pubblici’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Dalle indagini dell’operazione antiMafia che oggi ha portato a 94 arresti nel Messinese emerge l’identikit di una “Mafia dei pascoli moderna, con un controllo del territorio capillare, una Mafia che punta sempre di più alla terra, ma non come ritorno alle origini bensì la futuro, perché in base alla quantità di possesso arrivano i finanziamenti”. A scriverlo nell’ordinanza che ha fatto scattare gli arresti di boss, gregari dei clan dei Nebrodi e di colletti bianchi collusi è il gip di Messina, per il quale “è grave e desolante insieme verificare che, nel futuro, la Mafia, forte di potere, mezzi e compromissioni, va a occupare un posto di primo piano a fronte di ritardi e obsolescenze e impotenze pubbliche e private”. “A ben pensarci, le emergenze di questa indagine – annota il gip ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

