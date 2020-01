LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA. Eckhoff infallibile: vittoria e pettorale giallo ma Wierer è sul podio: terza! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45: Si chiude qui, senza novità, la nostra DIRETTA LIVE da Ruhplding per la Sprint femminile. L’Italia torna sul podio con Wierer, Vittozzi prosegue la sua risalita con un buon nono posto ma la nuova leader di coppa è Eckhoff che ha ottenuto la sua ennesima vittoria in stagione. Grazie per averci seguito e buona serata 15.40: Carrara dovrebbe riuscire a resistere tra le prime 60, è 55ma, e sarà al via dell’inseguimento 15.37: Questa la top ten della Sprint femminile di Ruhpolding: 1) Eckhoff, 2) Oeberg, 3) Wierer, 4) Sola, 5) Fialkova, 6) Roeisleand, 7) Simon, 8) Hinz, 9) Vittozzi, 10) Zuk 15.27: Quarto posto finale per la bielorussa Sola a 50″1 15.19: Che brava la bielorussa Sola che chiude senza errori al poligono e andrà vicino a Wierer 15.17: Brava la tedesca Hinz che chiude forte e arriva settima davanti a ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Italia d’ORO nel biathlon agli YOG Ochner-Bagozza quarti nel PLS Team a Bad Gastein… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Italia d’ORO nel biathlon agli YOG Ochner-Bagozza quarti nel PLS Team a Bad Gastein… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Si disputa la prima gara della tappa di Ruhpolding ed è ancora sfida tra Wierer e Eckhoff nella spri… -