Case, calano i prezzi nel 2019: a Napoli il record negativo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per conoscere l’andamento del mercato immobiliare in Italia c’è uno strumento prezioso e insostituibile: la newsletter di Tecnoborsa “Panorama di Economia immobiliare”. Scorrendo l’ultimo numero, il 225°, del 15 gennaio, con le notizie di maggior rilievo selezionate dal 1° gennaio, apprendiamo per esempio che il calo dei prezzi delle Case nel 2019 non accenna a diminuire e che Napoli detiene, tra i grandi capoluoghi, il record negativo (-8,5%) davanti a Bari (-7%) e Genova (-6,6%), mentre si attenua il trend negativo di Roma (-2%) e Torino (-0,3%). La notizia (fonte Immobiliare.it) appare nella sezione della newsletter dedicata alle compravendite e alle locazioni, i cui titoli sono • Tre famiglie su quattro vivono in una casa di proprietà – Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate • prezzi delle Case in calo anche nel 2019 – ... Leggi la notizia su ildenaro

