Zaniolo, i retroscena di un infortunio annunciato (Di martedì 14 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo, i retroscena di un infortunio già annunciato alla vigilia: aumentano le polemiche sulla scarsa tenuta dello stadio Olimpico di Roma, troppo spesso scenario di eventi drammatici per i protagonisti di questo sport. Roma, Zaniolo: i retroscena dell’infortunio Era domenica 12 gennaio quando all’Olimpico era in programma l’attesissima sfida Roma-Juventus, valida per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Ha vinto la Juve, imponendosi per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Demiral e Cristiano Ronaldo, ma i padroni di casa hanno dato segnali positivi soprattutto nel finale. La notizia che più ha lasciato il segno, però, è indubbiamente l’infortunio di Nicolò Zaniolo, la nuova stella del calcio italiano, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli 20 minuti dal fischio d’inizio. Gli esami strumentali hanno ... Leggi la notizia su notizie

ADTacito : RT @romaforever_it: Zaniolo, il retroscena: quel ginocchio gonfio che aumenta i rimpianti -