Uomini e Donne, trono classico: Giulio assente in studio nell’ultima registrazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Uomini e Donne trono classico. Nell’ultima registrazione grande assente Giulio Raselli. Nessuna novità sulla scelta. Arrivano le prime anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico, del 9 gennaio scorso. In questa puntata a sorpresa non era presente Giulio Raselli. L’ex tronista non ha ancora una data confermata per effettuare la sua scelta. Parliamo … L'articolo Uomini e Donne, trono classico: Giulio assente in studio nell’ultima registrazione proviene da 2A News. Scritto da Raffaele Francesco D'Antonio Leggi la notizia su 2anews

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - rampi : Onore al coraggio delle donne e degli uomini di #Teheran in piazza contro il regime. #Iran libero e democratico.… - noemiofficial : Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione, diceva Marilyn, ma le donne che pensano di… -