Uomini e Donne, registrazione 14 gennaio: Daniele Dal Moro ruba una corteggiatrice a Carlo (Di martedì 14 gennaio 2020) registrazione Trono classico di U&D Martedì pomeriggio preso lo studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, il nuovo arrivato Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli sono usciti con la stessa corteggiatrice. Stiamo parlando della giovane Ginevra e le sue esterne sono state totalmente differenti. L’ex gieffino e la ragazza sin da subito hanno dimostrato di avere un’ottima intesa. Lui è riuscito a metterla a suo agio al punto di avergli raccontato i suo rapporti difficili col padre. Subito dopo la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto alla regia di mandare l’uscita con Carlo. In questo caso, però, la corteggiatrice è sembrata molto restia e sulle sue. A quel punto in studio si è iniziato a pensare che l’ex della Nasoni ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - rampi : Onore al coraggio delle donne e degli uomini di #Teheran in piazza contro il regime. #Iran libero e democratico.… - Europarl_IT : Il Parlamento europeo chiede azioni più incisive per ridurre il divario salariale di genere ???? nell'UE. Oggi il dib… -