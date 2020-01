Sondaggi, è un mezzo terremoto: balzo in avanti del Pd, per il M5s è notte fonda (Di martedì 14 gennaio 2020) I dem guadagnano quasi un punto e mezzo, mentre i 5 Stelle pagano le divisioni interne e perdono lo 0,5. Stabile la Lega... Leggi la notizia su today

FelMiceli : RT @lorenzorjll: Lele Adani su Brozovic che predica in mezzo al campo ma in realtà parla dei sondaggi autoreferenziali di @FelMiceli - lorenzorjll : Lele Adani su Brozovic che predica in mezzo al campo ma in realtà parla dei sondaggi autoreferenziali di @FelMiceli - Ugo28298638 : Sì, però è possibile che non riusciate ad andare oltre gli slogan? Sappiamo come e perché è nato questo governo tap… -