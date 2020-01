Montrucchio: "Oltre i dolci di Bake Off cucino la dolcezza da Primo Appuntamento" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Lorenza Sebastiani Il conduttore sempre più lanciato su Discovery «Cerco sempre di giocare tra ironia e formalità» «Mi hanno preso per un Cupido in carne ed ossa. Mi fermano per strada per chiedermi di partecipare al programma e conoscere l'anima gemella». Flavio Montrucchio paga le «piacevoli conseguenze», come le definisce lui, del successo di Primo Appuntamento (ogni martedì alle 21.10), una delle sue due prime serate all'attivo, targate Real Time (Canale 31). L'altra è Bake Off Italia- All Stars Battle, tre puntate di battaglie a colpi di dolci da forno, che ha retto anche nella seconda settimana, con 460mila spettatori (nonostante la concorrenza di venerdì 10 gennaio, con Grande Fratello Vip su Canale 5 e Il cantante Mascherato su Rai1). Montrucchio ormai sembra godere di piena fiducia da parte di Discovery. Primo Appuntamento, ormai alla sua quarta edizione, è partito ... Leggi la notizia su ilgiornale

BenedettaCerta : RT @iamellico: Flavio Montrucchio (oltre che ad essere un bono da paura) è mooolto bravo! #PrimoAppuntamento @realtimetvit @flaviomontrucch - iamellico : Flavio Montrucchio (oltre che ad essere un bono da paura) è mooolto bravo! #PrimoAppuntamento @realtimetvit @flaviomontrucch -