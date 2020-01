Iran, nuovo video mostra due missili che partono e colpiscono l’aereo ucraino in volo: le immagini (Di martedì 14 gennaio 2020) Un nuovo video, registrato da telecamere di sicurezza nei dintorni di Teheran, mostra due missili che partono da terra e colpiscono l’aereo ucraino partito dalla capitale Iraniana lo scorso 8 gennaio. Il New York Times conferma l’attendibilità delle immagini. Le autorità locali avevano ammesso, quattro giorni fa, di aver abbattuto il velivolo per errore. L'articolo Iran, nuovo video mostra due missili che partono e colpiscono l’aereo ucraino in volo: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : #DiMaio lascia o raddoppia, non si capisce nulla (se non che #M5S è alla frutta). Fermi tutti: #Zingaretti annuncia… - La7tv : Alle 21:15 una speciale #Atlantide. @andreapurgatori, in diretta, ci racconterà cosa sta succedendo tra Usa e Iran… - NicolaPorro : Perché, al di là di #Iran e del dossier #MedioOriente, l’Occidente dovrebbe guardarsi soprattutto dal “nuovo Mao”,… -