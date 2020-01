Inter, Vecino verso l’addio: la situazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Vecino potrebbe lasciare l’Inter nel corso del mercato di gennaio: rottura con Conte, ci sono offerte da Premier League e Serie A Matias Vecino potrebbe salutare l’Inter nel corso della finestra invernale di mercato. Il centrocampista uruguaiano è seguito da diversi club di Premier League e Serie A, tra cui Tottenham e Milan. Queste le ragioni dietro la sua esclusione dalla partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Nei prossimi giorni la società nerazzurra valuterà il destino del calciatore, ormai in rotta con il tecnico Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

