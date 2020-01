I nazisti di Spotify (Di martedì 14 gennaio 2020) Un'inchiesta del quotidiano israeliano Times of Israel ha rivelato che Spotify è piena di playlist a tema nazista o che inneggiano ad Adolf Hitler. E non è solo un problema della popolarissima piattaforma di streaming musicale: contenuti analoghi sono presenti anche su YouTube e Amazon Music. Second Leggi la notizia su ilfoglio

rougimar : RT @ilfoglio_it: Un'inchiesta del Times of Israel rivela che Spotify è pieno di playlist antisemite e razziste - archivpolitique : RT @ilfoglio_it: Un'inchiesta del Times of Israel rivela che Spotify è pieno di playlist antisemite e razziste - ilfoglio_it : Un'inchiesta del Times of Israel rivela che Spotify è pieno di playlist antisemite e razziste -