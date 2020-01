Black Widow: svelato il nuovo trailer, chi è Taskmaster? (Di martedì 14 gennaio 2020) Come annunciato, Marvel ha diffuso un nuovo trailer di Black Widow, lo standalone dedicato alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, che offre un nuovo sguardo al villain Taskmaster. Marvel ha diffuso un nuovo trailer di Black Widow che offre uno sguardo ravvicinato non solo a Natasha Romanoff, ma anche all'antagonista del cinecomic, il misterioso villain Taskmaster. Mentre il primo trailer di Black Widow era focalizzato sulla reunion tra Natasha Romanoff e la sua famiglia russa, composta da Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour, il nuovo trailer si focalizza sul mistero che circonda il passato e il presente di Nat e il suo legame con il villain Taskmaster: chi si nasconde dietro la maschera dell'uomo che le spara sul ponte, come fa a conoscere tutte le sue mosse ... Leggi la notizia su movieplayer

