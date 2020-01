Stendardo di Ferro in Destiny 2: guida alla quest Accendi i Fuochi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo l'uscita dell'ultima grande espansione, Destiny 2 è tornato finalmente alla ribalta su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per altro senza il controllo del publisher Activision, da cui gli sviluppatori di Bungie hanno preso le distanze per continuare in autonomia a seguire e sviluppare il celebre brand, sparatutto dagli elementi ruolistici da giocare principalmente online in compagnia di altri utenti. Il DLC, poi, ha dato il via all'attesissima Stagione dell'Alba, carica di contenuti inediti ad uso e consumo di tutti i Guardiani, che siano Titani, Cacciatori o Stregoni. https://www.youtube.com/watch?v=o1uBu-cgK Q Tra le novità della Stagione dell'Alba di Destiny 2 c'è pure il ritorno dello Stendardo di Ferro, modalità dedicata al PvP, arricchita a questo giro da un'impresa creata ad hoc. Si tratta di quella denominata Accendi i Fuochi, assegnata a Guardiani direttamente da Lord ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Stendardo di Ferro in #Destiny2 -guida alla quest Accendi i Fuochi -