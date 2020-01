Slitta Come Una Madre con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, in onda a febbraio su Rai1 (video) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non sarà una fiction in sei o otto puntate, Come ci hanno abituato le produzioni Rai, ma una miniserie in 3 serate: Come Una Madre con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, di nuovo protagonisti insieme dopo il successo di Scomparsa, andrà in onda in prima visione su Rai1 a cavallo della settimana sanremese. La serie parte domenica 2 febbraio e andrà in onda nelle due domeniche successive in prima serata, dalle 21:25. Rai1 punta molto su questa serie dal tema e dai protagonisti molto popolari, al punto da darle nel palinsesto del prossimo mese il ruolo di cerniera della settimana del Festival di Sanremo, facendone Slittare l'iniziale programmazione prevista per il 19 gennaio. Vanessa Incontrada è ormai uno dei volti femminili più ricorrenti di Rai Fiction, una scelta di sicuro successo di pubblico visto il riscontro auditel delle produzioni precedenti di cui è ... Leggi la notizia su optimaitalia

