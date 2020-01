Salto con gli sci, Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo lo spettacolare weekend della Val di Fiemme, la Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile 2019-2020 torna in Germania per affrontare la prossima tappa di Titisee-Neustadt. Si gareggia su un trampolino HS142 con in programma due gare individuali che potrebbero dire molto a proposito della corsa verso la Sfera di Cristallo. Ryoyu Kobayashi non è più lo stesso saltatore dominante della passata stagione e dunque l’equilibrio regna sovrano con diversi atleti ancora in lizza per il successo finale, anche se al momento il favorito principale potrebbe essere il tedesco Karl Geiger, reduce da due primi posti di fila conquistati a Predazzo. La classifica però è ancora corta e non si possono sottovalutare i vari Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Dawid Kubacki e Kamil Stoch. Tutte le gare del fine settimana di Coppa del Mondo maschile a Titisee-Neustadt verranno trasmesse in diretta tv ... Leggi la notizia su oasport

