Lanzi: Dipartimento Ambiente dà ragione a cittadini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “Una gran bella notizia e’ giunta dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale a seguito della diffida inviata dall’associazione ‘Roma Tutela Roma’ circa il blocco dell’iter autorizzativo del nuovo mega complesso edilizio che dovrebbe sorgere alla Magliana al posto della ex fabbrica ‘Buffetti'”. Lo dichiara Gianluca Lanzi, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XI. “Un passo indietro per ricostruire la vicenda- spiega- Attraverso un progetto ai sensi del ‘Piano Casa’ la proprieta’ della ex ‘Buffetti’ vorrebbe costruire al suo posto, un supermercato e 136 appartamenti, come se la Magliana necessitasse di nuovo cemento e nuovi supermercati, mettendo da parte un percorso di anni che prevedeva al posto di quello stabile la nascita di tanti servizi per il quartiere: da un auditorium, ... Leggi la notizia su romadailynews

