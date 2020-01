Australian Open 2020: programma e orari qualificazioni 14 gennaio. Tutti gli italiani in campo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella giornata di domani cominceranno le qualificazioni per gli Australian Open 2020, primo attesissimo Slam della nuova stagione. Sono ben dieci gli italiani che scenderanno in campo per conquistare l’accesso alla prestigiosa manifestazione, in programma a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio. Il contingente maschile sarà composto da Paolo Lorenzi, Thomas Fabbiano, Gianluca Mager, Matteo Viola, Roberto Marcora e Filippo Baldi, mentre la spedizione femminile sarà formata da Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Martina Di Giuseppe. Di seguito il programma degli italiani in campo domani con i relativi orari (ore italiane). 1573 Arena Ore 0:00 – Lorenzi vs Menedez-Maceiras Court 5 Quarto match dalle 0:00 – Di Giuseppe vs Osuigwe Court 7 Terzo match dalle 0:00 – Fabbiano vs Vukic Court 8 Ore 0:00 – Mager vs Ebden Court 10 Quinto match dalle ... Leggi la notizia su oasport

