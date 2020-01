Assocamerestero, ecco i progetti del 2020 per favorire la mobilità degli studenti nel mondo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Assocamerestero – l’Associazione delle 79 Camere di Commercio italiane all’estero (Ccie) e Unioncamere – e il sistema camerale italiano all’estero confermano il proprio impegno nel 2020 per la promozione e realizzazione di nuovi progetti mirati all’orientamento e all’alternanza scuola-lavoro a beneficio della collettività. Prevista per il nuovo anno l’adesione di 15 Camere di commercio italiane all’estero – Bruxelles, Copenaghen, Francoforte, Lione, Marsiglia, Nizza, Malta, Lisbona, Londra, Atene, Salonicco, Praga, Barcellona, Madrid, Sofia – in 11 Paesi europei, a favore delle scuole italiane. Le attività proposte agli studenti saranno: organizzazione di visite aziendali coerenti con la work experience prevista dal progetto formativo sviluppato dalla scuola; pianificazione e organizzazione di visite presso le ... Leggi la notizia su ildenaro

