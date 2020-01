Ambiente: Confindustria Belluno, bene ricorsi Regione contro i vincoli sul Comelico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Belluno, 13 gen. (Adnkronos) - "bene fa la Regione a porre la questione dei vincoli sul Comelico anche dal punto di vista costituzionale e non solo amministrativo. Su questo fronte va perseguita ogni strada di fronte al fallimento della via politica". A dirlo, commentando le azioni annunciate dal go Leggi la notizia su liberoquotidiano

RistoriMonaco : 'Possibile conciliare crescita economica e attenzione all'ambiente nel rispetto dell'interesse generale'. Queste pa… - ConfindustriaVi : 2° edizione Best Performer dell'Economia Circolare Grande evento di premiazione a #Connext2020. Sarà direttamente… -